Testung aller Seniorenwohnhäuser abgeschlossen

In Abstimmung mit dem Bund und nach Vorliegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen weitere Schwerpunkte in der Teststrategie des Landes gesetzt werden. Geplant sind die Durchtestungen bei allen Patienten, die aus einem Spital in ein Seniorenwohnhaus oder in häusliche Pflege entlassen werden sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in Asylheimen.