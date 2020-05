Deutscher Traditionsklub will im Auto-Kino feiern

Der deutsche Traditons-Handball-Klub TuSem Essen kehrt nach sieben Jahren wieder in die Bundesliga zurück. Ein Grund zur Party also, auch wenn das zu Corona-Zeiten gar nicht so einfach ist. Daher geht die Meistermannschaft in ein Autokino in Essen um sich von den Fans gebührend feiern zu lassen. Das Auto-Kino neben dem Flughafen Essen /Mülheim dürfte dafür genug Platz bieten.