„Kaum ein Fahrgast steigt ohne Maske ein“

Abstandhalten möglich

Weil täglich nur die Hälfte der Schüler Unterricht hat, ist Abstand halten in Zügen, Bussen, Straßenbahnen noch gut möglich. Elisabeth S., Maturantin aus Wilhering, fühlt sich sowieso sicher, weil alle Mund-Nasen-Schutz tragen. Genau die Hälfte der Schüler zu „Normalzeiten“ steigt momentan in den Schulbus von Patrick Denk, der rund um Mettmach ab 6.20 Uhr kleine und große Kinder in Kindergärten und Schulen bringt: „Wir haben mit den Direktoren gemeinsam den Busplan erstellt“, lässt er die Umstellung auf die „neue Normalität“ erahnen. Jeden zweiten Tag fährt er eine andere Route.