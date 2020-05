Ein langersehnter Start mit Hindernissen

Wir wissen nicht, wie sich die Maskenpflicht und das Abstandhalten langfristig auf unsere Kinder auswirken“, äußert sich eine besorgte Mutter zu den geltenden Regeln an den Schulen. Dabei ist sie nicht allein: „Am Wochenende bekamen wir viele Anrufe von Eltern. Es ging dabei etwa um den Schulweg, wann Kinder eine Maske tragen müssen und ob in den Schulen Desinfektionsmittel vorhanden ist“, berichtet Sabine Gabath, Landeselternvertreterin. Die größte Unsicherheit betrifft die 22.000 Volksschüler in Salzburg. „Eine Gefahr sehe ich an den Volksschulen vor allem durch die Desinfektionsspender. Ein Sechsjähriger weiß vielleicht nicht, dass man Desinfektionsmittel nicht in den Mund nehmen darf“, so Toni Polivka, Lehrergewerkschafter.