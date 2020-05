Kein weiteres Todesopfer, mehr als 1000 Erkrankte

Den zweiten Tag in Folge hat in Österreich kein Todesopfer registriert werden müssen, das an Covid-19 erkrankt war. Die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist ebenfalls leicht gesunken. Aktuell befinden sich 196 Menschen in Spitalsbehandlung, 45 von ihnen auf der Intensivstation. Die Zahl der aktiv Erkrankten allerdings hat die 1000er-Marke erstmals wieder überschritten.