ARA-Flugrettung: Fresach hat einen neuen Leiter

Seit fünf Jahren hat ARA-Flugrettungs-Kollege Markus Winkler auf der Station RK-1 in Fresach zusätzlich zum Stationsleiter die Position des leitenden Flugretters inne. „Diese Funktion wurde von Markus stets extrem kompetent, äußerst gewissenhaft und vor allem höchst kollegial ausgeübt“, bedankt sich die ARA-Flugrettung in einem Facebook-Posting. Jetzt will Winkler die Leitung aber abgegeben, um sich fortan noch intensiver um die Station kümmern zu können. Sein Nachfolger: Philipp Heidenreich. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion des leitenden Flugretters am RK-1.