Die steirischen Ämter haben wieder offen

Vor der Abteilung 3 der Landesregierung in Graz, zuständig unter anderem für das Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftswesen, hatte sich am Freitag schon um 8 Uhr eine Menschentraube gebildet. Höflich wurden jene Bürger, die im Vorfeld keinen Termin im Internet reserviert hatten, auf die neuen Zutrittsbestimmungen aufmerksam gemacht: Parteienverkehr in den Servicestellen vorerst nur mit Voranmeldung und unter strengen Sicherheitsauflagen.