Orang-Utan-Baby wurde aus Gefängniszelle befreit

In Ermangelung eines Geheges musste der Orang-Utan vorübergehend in eine Gefängniszelle gesteckt werden, in der auch mehrere Insassen saßen. Bei der Ankunft seiner Retter versuchte er zunächst, diese aus Angst zu beißen und zu entkommen. Kurz darauf trank er aber schon gierig Milch aus einer Flasche. Das lasse darauf schließen, dass der kleine Orang-Utan zuvor schon bei Menschen gelebt habe, so die Tierschutzorganisation.