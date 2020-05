Schon über 100.000 Menschen in der Kurzarbeit

Trotzdem kein neues Konjunktur -Paket

„Wir investieren weiter in die Beschäftigung. So kurbeln wir die Wirtschaft an, indem wir unsere Projekte und Investitionen trotz Krise durchziehen, wie den Bau des Landesdienstleitungszentrums“, lässt Haslauer ausrichten. Wie hoch das Investitionsvolumen heuer ist, wisse man aber nicht. Vom ÖVP-Juniorpartner, den Grünen, heißt es knapp: „Festhalten an den Investitionen ist gut. Besser wäre noch, mehr zu investieren und vor allem ökologische Dinge zu fördern“, sagt Josef Scheinast.