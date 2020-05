Waffennarr aus Österreich in Ungarn verhaftet

Spektakuläre Szene in der 500-Seelen-Gemeinde Feherto nahe Györ in Ungarn: Schwerst bewaffnet rollte die ungarische Anti-Terror-Einheit frühmorgens an und verhaftete einen Österreicher. Dessen Freundin hatte aus Angst um ihr Leben bei den Behörden Alarm geschlagen. Der Verdächtige (56) hortete ein illegales Waffenarsenal.