Musik-Spektakel für die „Steirerkrone“-Familie

Die schlechte Nachricht: Das „Südsteirerfest“ am 27. Juni wurde abgesagt. Die gute Nachricht: Das „Südsteirerfest“ findet am 27. Juni statt – und zwar live. Und alle Fans können via Stream dabei sein. Die Jungen Südsteirer, die Edlseer und die Lauser stellen sich dabei in den Dienst der guten Sache. Deswegen: Karten kaufen!