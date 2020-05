Startschuss für den besonderen Suchtgift-Prozess

Geschäftserfahrung hat der Kroate, wie das Vorstrafenregister verrät: Sieben Jahre saß er in Deutschland in Haft, vier Jahre in Schweden und neun Monate in Frankreich. Selbst der kroatische Staatsanwalt hatte ein Auge auf ihn, so Lemmermayr, die den Bandenchef als „Uboot“ bezeichnete. Wohnung und Auto ließ er auf andere anmelden, Bestellungen liefen über Codewörter, auch „Expansionsgedanken“ erwähnte die Anklägerin. Die Mitangeklagten sollen das Suchtgift verteilt haben – in der Gastro-Branche, im Rotlicht-Milieu oder in Wettlokalen. Einige sitzen seit der Festnahme Ende März 2019 in U-Haft. Damals musste die Polizei nach einem Jahr Observierung früher als geplant zuschlagen, da Beschuldigte einen Peilsender an einem Fahrzeug fanden.