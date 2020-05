Steinbauer & Dobrowsky zeigen den „Reigen“ online

„Reigen“ in der Corona-Variante

Also haben sich die beiden Vollblut-Schauspieler ihr Leibstück noch einmal zur Brust genommen und eine Corona-Variante mit einem professionellen Kamerateam aufgenommen - natürlich unter Einhaltung aller Abstandsregeln. Gedreht wurden die einzelnen Szenen im Grazer Stadtpark und auf dem Schloßberg - und so bekommt man nicht nur den Schnitzlerschen Liebesreigen zu sehen, sondern auch prächtige Ansichten und so manches versteckte Platzerl.