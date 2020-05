Sturm führte zu 84 Einsätzen der Feuerwehren

Der Höhepunkt der Eisheiligen war eine heftige Unwetterfront mit Sturm, die am Montagabend in OÖ für 84 Feuerwehreinsätze sorgte. In Wels gab es einen Verletzten. In der Wettervorschau bleibt es bis zum Wochenende wechselhaft frisch. So manche Prognose ist derzeit unsicher, fehlende Daten sind aber nicht schuld.