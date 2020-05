Wege zurück aus der Coronakrise

Was sich in den ersten sieben Wochen der Corona-Krise zeigte: Die Niederösterreicher legen viel Disziplin an die Tag, wenn es darum geht, die gefährlichen Infektionskrankheit nicht weiter zu verbreiten. Der Individualverkehr auf den heimischen Straßen ist so während der Ausgangsbeschränkungen um 70 Prozent zurückgegangen, der öffentliche Verkehrt wurde um 80 Prozent heruntergefahren. Dafür stieg die Zahl der Gesprächsminuten an den Telefonen um 81 Prozent. Gleichzeitig wurde außerdem um 31 Prozent mehr Datenvolumen mobil durch den Äther geschickt.