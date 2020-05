So schnell können sich Viren am Buffet ausbreiten

Drei Teilnehmer hatten „Virus“ nach 30 Minuten auch im Gesicht

Der staatliche Fernsehsender NHK hat daher eine typische Szene auf einem dieser riesigen schwimmenden Hotels dargestellt, in denen das Essen ja zumeist in Form eines Buffets angeboten wird. Unter dem Beisein von Epidemie-Experten wurde eine Theke mit Essen aufgestellt, ein paar Tische platziert, dann bekam einer der Teilnehmer etwas fluoreszierende Flüssigkeit auf die Handfläche - so, als hätte er fälschlicherweise in die Hand gehustet, anstatt wie empfohlen in die Armbeuge.