Valis Plan: Zur Matura mit einer Woche Vollgas

Höll trainiert sehr viel



Für die Reifeprüfung fühlt sie sich grundsätzlich gerüstet, aber: „Ich bin froh, wenn die Matura vorbei ist.“ Zlatanovic will schließlich ab August an der Illinois State University studieren, für die sie bereits ein Tennisstipendium bekommen hat. Auch Mountainbike-Hoffnung Vali Höll befindet sich in den Vorbereitungen. Die Schule besucht sie momentan nur für drei Stunden pro Woche. „Ich habe aktuell so viel Zeit zum Trainieren wie noch nie“, meint Vali, die heuer ihre erste Saison bei den Profis gefahren wäre. Im Moment ist sie oft am Rennrad oder im Fitnessraum. Auch Höll hat vor der Matura keine Sorgen. Erst eine Woche vorher will sie zu lernen beginnen. „Wenn ich jetzt schon anfange, habe ich bis dahin alles wieder vergessen.“