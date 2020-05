Kornnatter beunruhigte Bewohnerin in Lambach

Eine besorgte Bewohnerin eines Mehrparteienwohnhauses in Lambach in der Karl-Köttl-Straße zeigte Sonntagfrüh telefonisch bei der Polizeiinsepektion Lambach an, dass vor dem Eingang des Hauses eine rötliche Schlange liege. Da nicht auszuschließen war, dass von dem Reptil eine Gefahr für Menschen ausgeht, wurde der Sachverhalt überprüft und tatsächlich eine exotische Schlangenart gefunden.