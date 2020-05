Bursch ohne Führerschein und Zulassung gestoppt

Am 10. Mai um 15.40 Uhr hielten Polizeibeamte in Linz in der Wankmüllerhofstraße einen Pkw zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Dabei konnte der Lenker, ein 17-jähriger Linzer, keinen Führerschein und Zulassungsschein vorzeigen, weil er keine Lenkberechtigung besaß und der Pkw nicht zum Verkehr zugelassen war.