Bauchfleck für Bäder droht

Ein Umstand, der etwa auch im Perchtoldsdorfer Freibad bereits für Unruhe sorgt. „Normalerweise arbeiten vier Leute über einen Monat, um das Freibad fit für den Betrieb zu machen. Durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden die Vorbereitungen diesmal aber um einiges umfangreicher sein“, weiß Bäder-Chef Andreas Mayerhofer. Während man dort, aber etwa auch in St. Pölten oder Amstetten, noch daran glaubt, am 29. Mai mit allen Vorbereitungen fertig werden zu können, ist man andernorts skeptisch. In Mistelbach, aber auch in Wiener Neustadt, hat man den Start im Mai schon abgehakt.