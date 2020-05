Welt trauert um Rock-‘n‘-Roll-Ikone Little Richard

Zahlreiche Größen aus Kunst und Gesellschaft haben seit Samtag in den sozialen Medien ihre Trauer über den Tod des Pioniers des Rock 'n' Roll, Little Richard, ausgedrückt. Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, würdigte das Lebenswerk des Gestorbenen, dessen 1955 aufgenommener, längst legendärer Song „Tutti Frutti“ eine „neue Ära der Musik“ eingeleitet hat, wie es sogar in der US-Nationalbibliothek heißt.