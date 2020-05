Haben wir die Kontrolle verloren, Rafael Nadal?

Rafael Nadal sprach in einem Interview mit der „Welt“ mehrere Aspekte der Corona-Zeit kritisch an. Der Tennis-Superstar versteht nicht, warum er lange Zeit nicht trainieren durfte: „Es macht für mich keinen Sinn, dass es Menschen gibt, die sich an einem Ort treffen und dabei alle Vorschriften einhalten, wir das aber nicht dürfen. Hier wurden alle Sportarten auf ein und dieselbe Weise behandelt, was meiner Ansicht nach nicht richtig war.“