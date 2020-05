US-Frauen-Fußballteam beruft gegen Gehalts-Urteil!

Der Kampf der Frauen-Fußballnationalmannschaft der USA um gleiche Entlohnung wie die US-Männer geht in die nächste Runde. Man habe gegen das Urteil der Vorwoche Berufung eingelegt, erklärte eine Teamsprecherin am Samstag. Ein Bundesgericht in Kalifornien hatte die Klage der US-Frauen abgewiesen.