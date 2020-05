Am Muttertag ist die Liebe kurzfristig grenzenlos

Ausnahme am Muttertag

Am morgigen Muttertag ist es möglich, dass Angehörige, die in Deutschland leben, ihre Mütter in Österreich besuchen oder die Mütter selbst über die Grenze kommen. Der Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger: „Die Beamten an der Grenze wissen darüber Bescheid, am besten lässt man sich einen Meldezettel abfotografieren und schicken, damit man vorweisen kann, dass man zu nahen Angehörigen fährt.“