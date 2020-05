Sehr erzürnt: Pinzgau plant Beschwerde

Der Salzburger Fußballverband gab am Freitag Entscheidungen für kommende Saison heraus. Fix war, dass Salzburgligist Zell einen Neustart in der 2. Klasse Süd/West plant, FC Hallein in der 2. Landesliga Nord den Spielbetrieb einstellt. Die freien Plätze werden anhand der letztjährigen Tabellen nachbesetzt. Die 1. Landesliga und die 1. Klassen spielen für ein Jahr mit 15 Klubs.