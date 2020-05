Virologe: „Mailand ist wie eine Bombe“

Wegen der schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen in Italien hat ein Virologe aus Mailand vor einer zweiten Infektionswelle gewarnt: „Die Situation in Mailand ist ein bisschen wie eine Bombe“, sagte Professor Massimo Galli, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten im Krankenhaus Sacco, der Tageszeitung „La Repubblica“ am Freitag. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala drohte bereits mit hartem Durchgreifen, sollten sich seine Mitbürger in der „Phase 2“ nicht an die Abstandsregeln halten. Unterdessen wurde in Italien die Schwelle von 30.000 Todesopfern überschritten.