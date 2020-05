Die Täter lauern im Internet

Drastisch zurück gingen hingegen im vergangenen Jahr die Einbrüche und Diebstähle: 2019 wurden der Polizei in Salzburg 401 Anzeigen wegen Einbruchs in einen Wohnraum (Wohnhaus oder Wohnung) gemeldet (2018: 654). Das entspricht einer Abnahme von 38,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt den Tiefststand der letzten zehn Jahre dar. Der Diebstahl von Kfz ist 2019 mit 109 angezeigten Delikten erneut gesunken (2018: 135). Ebenfalls gesunken ist 2019 die Anzahl der Taschen- und Trickdiebstähle: Es wurden 958 Anzeigen gestellt. 2010 waren es 1.404 Delikte, was einen Rückgang von 31,7 Prozent bedeutet.