„Wir haben das Virus nicht gezüchtet“

Gibt es Überlegungen im TVB zu einer nachhaltigen Änderung des Tourismuskonzeptes oder soll spätestens nach Entwicklung eines Impfstoffes alles gleich weiterlaufen?

Wir haben bereits in den letzten Tagen erste Gespräche zu diesem Thema geführt. Natürlich wird es auch für uns einen Prozess geben, der sich mit der Zukunft des Tourismus im Tal beschäftigt. Ischgl steht aber nicht nur für das aktuell in den Schlagzeilen stehende Après-Ski. Wir haben eines der besten Skigebiete in den Alpen, Top-Hotellerie und die größte Dichte an Haubenrestaurants mit heimischen Spitzenköchen. Ischgl wird in Zukunft vermehrt diese Stärken in den Vordergrund stellen. Ischgl ganz ohne Après-Ski wird es aber nicht geben - speziell in Hinblick auf den Party- und den Tagestourismus wird sich aber in Zukunft mit Sicherheit einiges ändern.