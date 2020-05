Grazer überträgt jetzt Begräbnisse „live“

Eine Branche liegt am Boden. Wohl kaum eine Sparte wurde von den Auswirkungen der Corona-Krise so hart erwischt wie jene der Veranstalter. Zündende Ideen sind da gefragter denn je. So wie jene der Grazer Agentur „4Events“. „Wir hatten schon immer die Abwicklung von Live-Streams im Angebot - jetzt sehen wir darin eine Chance für die Zukunft“, hofft Geschäftsführer Helmut Knapp.