Die süßesten Geheimnisse der Mini-Royals

Und auch sonst ist Charlotte am liebsten sportlich unterwegs. Seit ihrem zweiten Lebensjahr spielt sie Tennis und liebt, wie Uroma Queen Elizabeth, nichts mehr als Pferde. SIe nimmt auch schon fleißig Reitunterricht. Wenn die Schülerin der Hunger überkommt, dann futtert sie am liebsten Käsenudeln. Papa William plauderte einst aus, dass sie bei deren Zubereitung auch schon mit Mama Kate am Herd stehe.