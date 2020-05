Kickl: „Kampf gegen Corona-Wahnsinn“ in Graz

Zum „Kampf gegen den Corona-Wahnsinn“ - die FPÖ hat diesbezüglich eine Petition gestartet - hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl am Donnerstag in Graz aufgerufen. Er prangerte eine „Fülle von Fehlentscheidungen“ der Regierung an und verlangte unter anderem, Veranstaltungen im Freien bei „smarter Distanz“ und mit „einfachen Hygieneregeln“ sofort wieder zu erlauben.