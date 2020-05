Polen wählt nächsten Präsidenten per Brief

Polen wählt seinen nächsten Präsidenten ausschließlich per Brief: Nach der Einigung auf eine Verschiebung der Präsidentenwahl in Polen hat das Parlament in Warschau am Donnerstag für eine Änderung des Wahlrechts gestimmt. Die Novelle der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sieht vor, die Wahl des Staatsoberhaupts wegen der Coronavirus-Epidemie als reine Briefwahl abzuhalten. Um den ursprünglich für den 10. Mai geplanten Wahltermin hatte es in Polen großen Streit gegeben.