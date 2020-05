Landespolitiker spendeten: Hilfe für die Familien

Die „Krone“ tut dies im Rahmen ihrer österreichweit agierenden, erfolgreichen Aktion „Die Krone hilft. – Corona-Nothilfe“, die auch hier in Kärnten täglich im Einsatz ist; mit Spenden, aber auch dem in Krisenzeiten wie diesen so wichtigen „Plaudernetz“, wo Menschen, die einsam sind, anrufen können; und andere, die sich hier freiwillig zur Verfügung stellen, mit ihnen reden – egal worüber; einfach, um ein bisschen mehr menschliche Nähe in den Alltag einzubauen.