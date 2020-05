Corona: 135. Todesopfer in der Steiermark

10.19 Uhr: Mahnwache in Graz. Fridays for Future Graz wird wieder aktiv: Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln halten die Aktivisten von Freitag bis Samstag eine Mahnwache am Hauptplatz ab. Diese steht auch ganz im Zeichen der Pandemie. So fordert das Bündnis etwa die demokratische und transparente Einbeziehung der Bevölkerung in die Bewältigung der Corona- und Klimakrise. Zudem sollen bei der Vergabe von Geldern die Erhaltung und Schaffung von Jobs im Mittelpunkt stehen. „Es kann nicht sein, dass manche klimaschädliche Unternehmen hunderte Millionen bekommen, während so viele Menschen in Österreich vor dem Nichts stehen. Die Hilfsgelder müssen den Menschen zugute kommen - nicht den Großkonzernen!“, sagt Zivildiener Laurenz Faber aus Wien.