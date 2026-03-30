Scheib sinniert: „Teil, den man nicht immer sieht“

„Das bedeutet mir mehr als nur eine Trophäe“, sinniert und reflektiert Julia Scheib in einem Instagram-Posting nach ihrem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf. „Das ist der Teil, den man nicht immer sieht.“
„Mit fünf Siegen hat man sich die Kugel verdient. Julia ist eine ruhige Arbeiterin, pfeilschnell und eine großartige Rennfahrerin“, schwärmte ÖSV-Alpinchef Christian Mitter über Scheib. Und der Steirer weiß auch: „Das Gewinnen und auch um eine Kugel zu kämpfen – das hat sie erst in dieser Saison ,gelernt´.“ Vor dieser bärenstarken Saison standen bei der Frauentalerin erst zwei Podestplätze zu Buche: 2023 als Dritte im Team-Parallel-Bewerb in Andorra und 2024 als Dritte im Riesentorlauf beim Heimrennen in Sölden.
„Es gab Momente, in denen nichts klappte“
Auf Instagram lässt die 27-Jährige mit einer Bilderreihe ihre Saison Revue passieren und tief blicken. „Die Kristallkugel im Riesenslalom zu gewinnen, ist ein Ziel, auf das ich jahrelang hingearbeitet habe – doch der Weg dorthin war alles andere als einfach“, begann sie ihr Posting. „Es gab Momente, in denen einfach nichts klappte. Zeiten, in denen mein Körper nicht so reagierte, wie ich es gebraucht hätte. Phasen, in denen ich mich weit von meiner Bestform entfernt fühlte und mich fragte, ob ich jemals wieder auf dieses Niveau zurückfinden würde. Der Kampf gegen Rückschläge, Verletzungen und Phasen, in denen der Fortschritt quälend langsam voranging … das ist der Teil, den man nicht immer sieht.“
Doch sie habe weitergemacht, nie aufgegeben. „Nicht immer perfekt, nicht immer selbstbewusst – aber konsequent. Und genau das macht diesen Erfolg für mich so besonders“, schrieb sie.
Es gehe bei ihr vor allem um „all die Tage, an denen ein Sieg in weiter Ferne lag. Um all die Arbeit hinter den Kulissen. Um all die Menschen, die mich unterstützt haben, als es nicht einfach war. Mein Team, meine Familie, alle, die an mich geglaubt haben, selbst als ich Mühe hatte, an mich selbst zu glauben. Das ist für alle, die Teil dieser Reise waren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.