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Scheib sinniert: „Teil, den man nicht immer sieht“

Ski Alpin
30.03.2026 06:48
Julia Scheib
Julia Scheib(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das bedeutet mir mehr als nur eine Trophäe“, sinniert und reflektiert Julia Scheib in einem Instagram-Posting nach ihrem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf. „Das ist der Teil, den man nicht immer sieht.“

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„Mit fünf Siegen hat man sich die Kugel verdient. Julia ist eine ruhige Arbeiterin, pfeilschnell und eine großartige Rennfahrerin“, schwärmte ÖSV-Alpinchef Christian Mitter über Scheib. Und der Steirer weiß auch: „Das Gewinnen und auch um eine Kugel zu kämpfen – das hat sie erst in dieser Saison ,gelernt´.“ Vor dieser bärenstarken Saison standen bei der Frauentalerin erst zwei Podestplätze zu Buche: 2023 als Dritte im Team-Parallel-Bewerb in Andorra und 2024 als Dritte im Riesentorlauf beim Heimrennen in Sölden.

„Es gab Momente, in denen nichts klappte“
Auf Instagram lässt die 27-Jährige mit einer Bilderreihe ihre Saison Revue passieren und tief blicken. „Die Kristallkugel im Riesenslalom zu gewinnen, ist ein Ziel, auf das ich jahrelang hingearbeitet habe – doch der Weg dorthin war alles andere als einfach“, begann sie ihr Posting. „Es gab Momente, in denen einfach nichts klappte. Zeiten, in denen mein Körper nicht so reagierte, wie ich es gebraucht hätte. Phasen, in denen ich mich weit von meiner Bestform entfernt fühlte und mich fragte, ob ich jemals wieder auf dieses Niveau zurückfinden würde. Der Kampf gegen Rückschläge, Verletzungen und Phasen, in denen der Fortschritt quälend langsam voranging … das ist der Teil, den man nicht immer sieht.“

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Doch sie habe weitergemacht, nie aufgegeben. „Nicht immer perfekt, nicht immer selbstbewusst – aber konsequent. Und genau das macht diesen Erfolg für mich so besonders“, schrieb sie.

Es gehe bei ihr vor allem um „all die Tage, an denen ein Sieg in weiter Ferne lag. Um all die Arbeit hinter den Kulissen. Um all die Menschen, die mich unterstützt haben, als es nicht einfach war. Mein Team, meine Familie, alle, die an mich geglaubt haben, selbst als ich Mühe hatte, an mich selbst zu glauben. Das ist für alle, die Teil dieser Reise waren.“

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