Scheib sinniert: „Teil, den man nicht immer sieht“

„Es gab Momente, in denen nichts klappte“

Auf Instagram lässt die 27-Jährige mit einer Bilderreihe ihre Saison Revue passieren und tief blicken. „Die Kristallkugel im Riesenslalom zu gewinnen, ist ein Ziel, auf das ich jahrelang hingearbeitet habe – doch der Weg dorthin war alles andere als einfach“, begann sie ihr Posting. „Es gab Momente, in denen einfach nichts klappte. Zeiten, in denen mein Körper nicht so reagierte, wie ich es gebraucht hätte. Phasen, in denen ich mich weit von meiner Bestform entfernt fühlte und mich fragte, ob ich jemals wieder auf dieses Niveau zurückfinden würde. Der Kampf gegen Rückschläge, Verletzungen und Phasen, in denen der Fortschritt quälend langsam voranging … das ist der Teil, den man nicht immer sieht.“