Coronavirus breitet sich in Putins Regierung aus

Fast hilflos muss Russlands Präsident Wladimir Putin den massiv steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise zuschauen. Zwar ist Russland schon seit mehr als einen Monat im Lockdown. Doch an der Virus-Front explodieren die Zahlen - am Mittwoch vermeldeten die Gesundheitsbehörden des Landes bereits den vierten Tag in Folge mehr als 10.000 Neuinfektionen. Unter diesen findet sich auch die Kulturministerin. Olga Ljubimowa ist neben Ministerpräsident Michail Mischustin und Bauminister Wladimir Jakuschew das dritte Mitglied aus der Regierungsmannschaft Putins, das erkrankt ist.