Steirische Pfandleiher spüren steigende Nachfrage

„Viele Menschen wollen ihren Besitz in Zeiten wie diesen lieber zuhause haben“, bestätigt Michael Holubowsky, Bereichsleiter Pfand des renommierten Auktionshauses Dorotheum, das seinen steirischen Stammsitz in Graz hat. Zahlreiche Kunden hätten in den vergangenen Wochen etwa ihre Schmuckstücke wieder abgeholt, ausgelöst oder entsprechende Fristen verlängert. Aus gutem Grund: Denn Gold gilt nach wie vor als sichere „Krisenwährung“, die man im Moment nicht veräußert.