„Vater war kein Corona-Toter, wird aber gelistet“

„Nicht jeder, der mit Corona stirbt, ist ein Corona-Toter“, will Max Haider aus Linz aufzeigen. Als der 72-jährige Vater des Linzers vergangene Woche an einer kurzen, schweren Krebserkrankung verstarb, war er mit Corona infiziert. Sein 44-jähriger Sohn musste wenig später feststellen, dass der symptomlose Vater in der Corona-Statistik des Landes Oberösterreich und damit auch in der Bundesstatistik des Ministeriums als Covid-19-Toter geführt wird: „Das ist nicht richtig und muss schnellstens korrigiert werden, denn mein Vater ist dem Krebs und nicht dem Virus erlegen - hier muss differenziert werden“, kritisiert der Fachsozialbetreuer, der selbst in einem Seniorenheim tätig ist.