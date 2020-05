Frau (78) starb nach Lebensrettung in Spital

Einer Ansfeldenerin (62) war am Dienstag aufgefallen, dass sie ihre betagte Nachbarin schon tagelang nicht gesehen hatte. Sie verständigte die Polizei, welche die 78-Jährige kaum ansprechbar am Boden liegend in der Wohnung vorfand. Die Pensionistin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Ordensklinikum eingeliefert. Dort verstarb sie in der Nacht.