Coronavirus: Rasante Ausbreitung schon Ende 2019

Wissenschaftler des University College London (UCL) haben am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, wonach sich das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 bereits Ende des Vorjahrs rasant auf der ganzen Welt ausbreitete. Das widerspricht früheren Erkenntnissen, die diesen Zeitraum mit Anfang 2020 angaben. Die Forscher betonten in ihrer Veröffentlichung im Fachblatt „Infection, Genetics and Evolution“ auch, dass sie den genauen Ausgangspunkt der Pandemie nicht feststellen konnten.