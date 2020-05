Wachau-Winzer kämpfen mit anonymen Anzeigen

Satte fünfmal bekam ein prominenter Winzer in der Wachau schon Besuch von der Polizei. Aufgrund von anonymen Anzeigen sehen die Ermittler aktuell in einigen Betrieben in der Region nach dem Rechten, können aber meist keine Verstöße gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen finden. „Wir haben einen Automaten samt Flaschenverkauf, da sind uns manche Anrainer neidig“, erklärt ein betroffener Winzer im Gespräch mit der „Krone“.