Trafikant zum dritten Mal Opfer eines Einbruchs

Anton Mürzer aus Mattighofen ist wirklich vom Pech verfolgt. Bereits zum dritten Mal wurde in der Nacht auf Montag in seine Trafik eingebrochen. Der Täter konnte 80 Stangen Zigaretten im Wert von rund 4000 Euro mitnehmen, außerdem entstand an der Holzverkleidung ein erheblicher Sachschaden.