Kärnten baut Unterstützung für Arbeitssuchende aus

38.142 Menschen waren Ende April in Kärnten auf Jobsuche oder in Schulungen. Das sind um mehr als 10.000 Menschen mehr, als vor Beginn der Corona-Krise.

„Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation am Arbeitsmarkt. Wir müssen alle unsere Kräfte darauf richten, die Menschen, die durch die Corona-Pandemie ihre Jobs verloren haben, zu unterstützen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser heute, Montag.



„Der Bund wird sein Arbeitsmarktbudget massiv erhöhen und zielgerichtete Maßnahmen für besonders betroffene Personengruppen ergreifen müssen. Wichtig wird eine gute Abstimmung der Maßnahmen von Bund und Ländern sein. Über den Territorialen Beschäftigungspakt können wir als Land heuer gemeinsam mit dem AMS Kärnten und der EU knapp 42 Millionen Euro in den Kärntner Arbeitsmarkt investieren“, erklärt Schaunig. Besonderer Fokus soll dabei auf Stiftungen und überbetriebliche Ausbildungsplätze gelegt werden, denn vor allem im Tourismus- und Gastronomiebereich ist ein Lehrstellenmangel zu befürchten.



Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit in Kärnten im April um 65 Prozent an. Bei Jugendlichen beträgt der Anstieg 101,8 Prozent, bei älteren Personen 62,6 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen ging um 42,9 Prozent zurück, die Zahl der offenen Lehrstellen sank um 31,8 Prozent.

Im Vergleich zu Ende März 2020 ergibt sich ein leicht optimistischeres Bild mit einem leichten Rückgang der Zahl an Arbeitssuchenden um 1.199 Personen.



In der Regierungssitzung morgen, am Dienstag, wird Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig über die Lage am Kärntner Arbeitsmarkt und die Neuausrichtung der Kärntner Maßnahmen berichten.