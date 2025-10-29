Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führung mit Musik

Erinnerungswürdige Gräber: Gedenken und staunen

Kärnten
29.10.2025 20:00
Am Zentralfriedhof in Annabichl in Klagenfurt bringt eine Führung „Licht in der Nacht“ und ...
Am Zentralfriedhof in Annabichl in Klagenfurt bringt eine Führung „Licht in der Nacht“ und bemerkenswerte Geschichten zu Grabstätten.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Lebendige Geschichte am Friedhof: „Licht in der Nacht“ lautet das Motto einer historischen Führung am Friedhof in Klagenfurt-Annabichl. 

0 Kommentare

Eine historische Friedhofsführung in Klagenfurt-Annabichl gibt am Donnerstag, 30. Oktober (17 Uhr), Einblicke ins Leben und Sterben von Klagenfurter Kaufmannsfamilien.

Friedhöfe gehören ja zu unserer Kultur, an Grabsteinen lassen sich Lebensgeschichten und Moden ablesen, sie erzählen von Menschen, von vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten und sind ein wichtiger Teil der Erinnerung an bereits Verstorbene.

Der Klagenfurter Julius Yllam war Pilot im Ersten Weltkrieg & im Abwehrkampf.
Der Klagenfurter Julius Yllam war Pilot im Ersten Weltkrieg & im Abwehrkampf.(Bild: Schwab Alexander)
Kärntens Dichter Josef F. Perkonig.
Kärntens Dichter Josef F. Perkonig.(Bild: Schwab Alexander)
Das Ehrenmal des MGV Annabichl.
Das Ehrenmal des MGV Annabichl.(Bild: Schwab Alexander)
Kränze bei den Britischen Soldaten.
Kränze bei den Britischen Soldaten.(Bild: Schwab Alexander)
Das Ehrengrab von Liederfürst Thomas Koschat.
Das Ehrengrab von Liederfürst Thomas Koschat.(Bild: Schwab Alexander)
Landespolitiker Josef W. Dobernig.
Landespolitiker Josef W. Dobernig.(Bild: Schwab Alexander)
Erinnerung an Vbgm. Blasius Scheucher.
Erinnerung an Vbgm. Blasius Scheucher.(Bild: Schwab Alexander)

Ernst L. Bauer, der historisch versierte Kulturreiseorganisator von Intempo und Austria Guide, hat bereits gemeinsam mit Marcellus Osmalz ein Buch über 100 Geschichten zu erinnerungswürdigen Kärntner Grabstätten herausgebracht und besucht Friedhöfe gern, oft und mit großem Interesse an den Lebensgeschichten der Bestatteten.

Zitat Icon

Ein Grab ist ja wie ein Denkmal, es bewahrt das Andenken an Menschen, enthält manchmal regelrecht einen Stammbaum und ist oft mit Kunsthandwerk verziert

Ernst L. Bauer

Begleitet wird die Friedhofsführung, die von der Bestattung und der Friedhofsverwaltung mitorganisiert wird, von einem Saxofon-Ensemble der Gustav Mahler-Musikschule Klagenfurt.

15.000 Gräber in Annabichl
1906 wurde der Friedhof in Annabichl geweiht. Der Totenacker ist 175.303 Quadratmeter groß; es gibt 15.000 Gräber, 1500 Urnennischen, 140 Urnenschachtgräber und 140 Grüfte. Dort finden sich Gräber von prominenten Persönlichkeiten wie der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, dem Autor Josef Friedrich Perkonig, von Liederfürst Thomas Koschat, vom Freskenmaler Switbert Lobisser und von Johann Nepomuk Thaurer von Gallenstein, dem Dichter des Kärntner Heimatliedes. 

Lesen Sie auch:
„Der Traum ist aus“: Wer liegt in diesem Grab am Friedhof Klagenfurt-St. Ruprecht?
Krone Plus Logo
Was Gräber erzählen
Lebensgeschichten auf dem Friedhof erkunden
27.10.2024

Grüfte in Form von Kapellen sind an den Mauern zu sehen. Bauer kennt sogar welche, an denen man noch Splitter von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken kann.

Wüst beschimpft von einem Radfahrer
Grobe Begegnung am Friedhof

Dieser Tage musste Ernst L. Bauer eine unliebsame Begegnung am Friedhof in Annabichl erleben: „Ich war mit einer älteren Dame, die eine Einfahrtsgenehmigung zum Friedhof hat, dort, um ihr zu helfen, das Grab für Allerheiligen herzurichten. Wir standen in einer der Alleen, wo es wegen der Thujen sehr eng ist, als zwei Radfahrer daherkamen. Ein Mann und eine Frau. Er sagte zu mir, er werde mir den Kopf eintreten! Weil das Auto die Durchfahrt versperre“, so Bauer entrüstet und traurig ob des unnötigen Angriffes. 

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
175.958 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
152.507 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.815 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Kärnten
ÖFB-Cup auf krone.tv
LIVESTREAM: Schlussphase! Gibt‘s Verlängerung?
Führung mit Musik
Erinnerungswürdige Gräber: Gedenken und staunen
ÖFB-Cup im Ticker
LIVE: Weiter geht‘s bei Bregenz gegen den SV Ried
Feierliche Verleihung
Sichtbare Ehren für vier Kärntner Persönlichkeiten
Nicht einziger Angriff
Promi-Sohn (10) im Tierpark von Hirsch attackiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf