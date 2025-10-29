Erinnerungswürdige Gräber: Gedenken und staunen

Dieser Tage musste Ernst L. Bauer eine unliebsame Begegnung am Friedhof in Annabichl erleben: „Ich war mit einer älteren Dame, die eine Einfahrtsgenehmigung zum Friedhof hat, dort, um ihr zu helfen, das Grab für Allerheiligen herzurichten. Wir standen in einer der Alleen, wo es wegen der Thujen sehr eng ist, als zwei Radfahrer daherkamen. Ein Mann und eine Frau. Er sagte zu mir, er werde mir den Kopf eintreten! Weil das Auto die Durchfahrt versperre“, so Bauer entrüstet und traurig ob des unnötigen Angriffes.