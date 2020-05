Freche Diebe: Hofläden verlocken zu „Wurst-Coups“

Frischer Spargel, Bauernbrot, Schafkäse, aber auch Austernpilze und Wildfleisch – das alles und mehr bieten Landwirte in Prinzersdorf in ihrem speziellen Selbstbedienungs-Marktplatz an! Doch die wertvollen Lebensmittel locken auch Diebe und Einbrecher an.