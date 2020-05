KW 18 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Diet Cig - Do You Wonder About Me?

In der Kürze liegt die Würze, das habe sich wohl auch Diet Cig gedacht, die mit ihrem zweiten Album „Do You Wonder About Me?“ nach nur 25 Minuten über die Ziellinie rauschen. Doch Quantität bedeutet nicht immer Qualität und in den meist eruptiven Songs des New Yorker Duos Alex Luciano und Noah Bowman ist ohnehin alles schnell gesagt. In den schnelleren Momenten erinnert man an die feurige Unbekümmertheit von Pup und lässt hemdsärmeligen Garage Rock mit DIY-Punk koalieren, Songs wie „Stare Into The Sun“ zeigt das Gespann aber auch melodischer und hymnischer. Die Fuzz-Gitarren des Debütalbums hat man zugunsten stärkerer Zugänglichkeit aber stark zurückgeschraubt. Ob das den angestammten Fans so gut gefällt, bleibt offen, eine größere Publikumsschicht erarbeiten sich Diet Cig mit der adaptierten Ausrichtung aber mit Sicherheit. Etwas mehr Indie und etwas weniger Punk stehen im Direktvergleich zum Debüt zu Buche. 7/10 Kronen