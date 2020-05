Platter: „Werden Land wieder in Schwung bringen“

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich in seiner Mai-Ansprache an die Tiroler Bevölkerung überzeugt gezeigt, dass wir „unser Land wieder in Schwung bringen“ werden. Tirol werde aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. Der Wirtschaftskrise begegne man in einem ersten Schritt mit einem 400-Millionen-Euro-Paket, betonte Platter, der zu „Miteinander und Solidarität“ aufrief.