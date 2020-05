Grabesperre in der Stadt entfällt heuer

Konkret stehen Grabungen am Kapitelplatz, am Waagplatz, in der Gstättengasse bis zum Bürgerspitalplatz und der Bergstraße am Plan. In diesen Bereichen wird an Fernwärme-, Erdgas- und Wasserleitungen gearbeitet. Das erwartet geringe Touristenaufkommen heuer ermöglicht uneingeschränkte Arbeiten in der Altstadt. Aber: „Wir sind natürlich in Abstimmung mit den Salzburger Festspielen und auch den Anrainern, um auf sie Rücksicht zu nehmen“, sagt Berthold. Noch ist ja offen, ob und in welcher Form Festspiele und die Tourismussaison stattfinden werden.