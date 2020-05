Ab 2. Mai muss man in Kurzparkzonen wieder zahlen

Das schrittweise Hochfahren der Wirtschaftsbetriebe erhöht auch den Bedarf an freien Parkplätzen für Kunden, zudem arbeitet die Landeshauptstadt an mehr Platz für Fußgänger im Straßenverkehr. Und schließlich müssen auch die Anrainer wieder ausreichende Parkplätze zur Verfügung haben. Ab Samstag, 2. Mai, ist daher das Parken in Innsbruck wieder kostenpflichtig.