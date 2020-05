KTM kommt doch noch mit einem blauen Auge davon

6,74 Millionen Euro an Förderungen, davon allein 1,8 Millionen Euro Kulturförderung, für die KTM Motohall in Mattighofen – das sorgte für viel Kritik. Nachdem weitere Ungereimtheiten aufgetaucht waren, prüfte der Landesrechnungshof. Im gestern veröffentlichten Bericht bescheinigt er der KTM Motohall Förderwürdigkeit nach dem Kulturförderungsgesetz: „Um die Förderwürdigkeit zu beurteilen, haben wir eine externe Expertin beigezogen und uns an fachlichen Richtlinien orientiert“, so LRH-Direktor Friedrich Pammer. Historische Einbettung und kritischer Diskurs, wie man es von einem Museum erwarte, würden aber fehlen, Nachbesserung sei nötig.